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«Кайрат» в четвёртый раз стал чемпионом Казахстана

«Кайрат» в четвёртый раз стал чемпионом Казахстана
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Алма‑атинский «Кайрат» стал чемпионом Казахстана по футболу в сезоне-2024. В матче 26-го тура чемпионата алма-атинцы победили «Атырау» со счётом 1:0.

Казахстан — Премьер-лига . 26-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Атырау
Атырау
Окончен
0 : 1
Кайрат
Алма-Ата
0:1 Зария – 59'    
Удаления: Степанов – 56' / нет

После победы в заключительном туре национального чемпионата «Кайрат» набрал 47 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Вторым стал ФК «Астана» с разницей в один балл. Клуб набрал 46 очков. Тройку лучших команд Казахстана замкнул «Актобе», который завершил чемпионат с 43 очками.

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана в четвёртый раз в своей истории. Ранее клуб завоёвывал титул в 1992, 2004 и 2020 годах. В прошлом году чемпионом Казахстана стала команда «Ордабасы».

Нельзя не отметить, что в начале сентября пост главного тренера «Кайрата» покинул российский тренер Александр Кержаков.

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Источник: звезда «Астаны» покинет казахстанский клуб
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