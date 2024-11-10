«Кайрат» в четвёртый раз стал чемпионом Казахстана

Алма‑атинский «Кайрат» стал чемпионом Казахстана по футболу в сезоне-2024. В матче 26-го тура чемпионата алма-атинцы победили «Атырау» со счётом 1:0.

После победы в заключительном туре национального чемпионата «Кайрат» набрал 47 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Вторым стал ФК «Астана» с разницей в один балл. Клуб набрал 46 очков. Тройку лучших команд Казахстана замкнул «Актобе», который завершил чемпионат с 43 очками.

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана в четвёртый раз в своей истории. Ранее клуб завоёвывал титул в 1992, 2004 и 2020 годах. В прошлом году чемпионом Казахстана стала команда «Ордабасы».

Нельзя не отметить, что в начале сентября пост главного тренера «Кайрата» покинул российский тренер Александр Кержаков.