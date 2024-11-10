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В «Реале» активно поддерживают Мбаппе, переживающего из-за уровня своей игры — Marca

В «Реале» активно поддерживают Мбаппе, переживающего из-за уровня своей игры — Marca
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе всё больше переживает из-за уровня своей игры в составе «сливочных». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на 25-летнего футболиста также давят те обстоятельства, что он уже второй раз подряд не получает вызова в сборную Франции, находится в состоянии судебного разбирательства с бывшим клубом «ПСЖ», а также ранее СМИ указывали на его возможную причастность к изнасилованию, произошедшему в одном из отелей Стокгольма.

Однако Мбаппе активно поддерживают остальные игроки «Королевского клуба», не позволяющие ему «впадать в уныние». Подчёркивается, что нападающий нашёл хорошего друга в лице Браима Диаса. Также его подбадривают французские футболисты «Реала»: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени и Ферлан Менди.

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