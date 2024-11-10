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Дмитриев, арендованный у «Спартака», забил первый гол за «Крылья Советов» — в ворота ЦСКА

Дмитриев, арендованный у «Спартака», забил первый гол за «Крылья Советов» — в ворота ЦСКА
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Полузащитник Игорь Дмитриев, арендованный «Крыльями Советов» у «Спартака», забил первый гол за самарскую команду — в ворота московского ПФК ЦСКА в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, проходящем в эти минуты.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

Всего в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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