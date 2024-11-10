Дмитриев, арендованный у «Спартака», забил первый гол за «Крылья Советов» — в ворота ЦСКА
Поделиться
Полузащитник Игорь Дмитриев, арендованный «Крыльями Советов» у «Спартака», забил первый гол за самарскую команду — в ворота московского ПФК ЦСКА в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, проходящем в эти минуты.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5' 1:1 Дмитриев – 60' 1:2 Круговой – 84'
Всего в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 10 ноября 2024
-
16:00
-
15:55
-
15:48
-
15:46
-
15:41
-
15:39
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:07
-
15:02
-
14:50
-
14:35
-
14:33
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:02
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:26
-
13:20
-
13:17
-
13:11
-
13:10
-
13:08
-
13:00