Дмитриев, арендованный у «Спартака», забил первый гол за «Крылья Советов» — в ворота ЦСКА

Полузащитник Игорь Дмитриев, арендованный «Крыльями Советов» у «Спартака», забил первый гол за самарскую команду — в ворота московского ПФК ЦСКА в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, проходящем в эти минуты.

Всего в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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