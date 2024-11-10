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Булыкин: «Локо» в матче с «Факелом» был немножко в шоке, но футболисты проявили характер

Булыкин: «Локо» в матче с «Факелом» был немножко в шоке, но футболисты проявили характер
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал матч между «Локомотивом» и «Факелом» (2:1) в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

«У «Локомотива» была сложная игра с «Факелом», который показал хороший футбол. «Локомотив» был немножко в шоке во втором тайме, но футболисты проявили характер и забрали три очка. Учитывая, что у железнодорожников был сложный график, то это очень хороший результат», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По результатам 15 туров «Локомотив» располагается на втором месте турнирной таблицы с 34 очками. ФК «Факел» занимает 14-ю строчку с 12 очками.

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