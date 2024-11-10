Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — ЦСКА 1:2, результат матча 15-го тура РПЛ 10 ноября 2024 года

ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

Под занавес первого тайма счёт в матче открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев восстановил равновесие. На 84-й минуте защитник Данил Круговой забил победный мяч ЦСКА в матче.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. ЦСКА заработал 27 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дмитриев, арендованный у «Спартака», забил первый гол за «Крылья Советов» — в ворота ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android