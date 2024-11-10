Игрок «Амкала» Forzorezor: есть ощущение, что «Зенит» может не стать чемпионом

Игрок «Амкала» Артемий Неведомский высказался о шансах «Зенита» взять чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Учитывая, сколько экспрессов в этом сезоне мне уже «Зенит» заруинил, есть ощущение, что он может не стать чемпионом. Мне очень нравится, как играет ЦСКА, хотя у них уже три матча с осечками. На самом деле приглядываю за ними только из-за Круга и Обляка. «Спартак» вроде тоже набирает какую-то форму. Прошлый сезон с его развязкой, конечно, не переплюнуть. Но мне кажется, что за последние несколько лет этот розыгрыш РПЛ будет самым интересным в плане конкуренции. Думаю, будет месиво с участием четырёх команд — это очень похоже на правду. Главное, чтобы у «Зенита» всё было хорошо», — сказал Forzorezor в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, сейчас «Зенит» располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 33 очка по результатам 14 туров.