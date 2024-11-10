«Такое допустимо». Арбитр Федотов высказался о голе Кругового за ЦСКА в ворота «Крыльев»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил правомерность гола защитника ЦСКА Данила Кругового в ворота «Крыльев Советов» в матче 15-го тура РПЛ. Результативное действие Кругового принесло победу ЦСКА (2:1).

Круговой забил второй гол армейцев на 84-й минуте, направив мяч в ворота соперника головой.

«Второй гол ЦСКА – это допустимая борьба со стороны главного судьи. У Кругового есть элемент оттирания, акцентированного толчка от игрока ЦСКА не было – а такое допустимо. Исходя из планки единоборств, которую установил Абромисов, это нормальный гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.