Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» заявил, что дисквалификация Литвинова — несправедливое решение

Гендиректор «Спартака» заявил, что дисквалификация Литвинова — несправедливое решение
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации полузащитника команды Руслана Литвинова на два матча после драки в дерби с ЦСКА.

«Считаю, что решение абсолютно несправедливое. Такое впечатление, что смотрели только кусок видео из всего эпизода, который начался с грубого нарушения на Барко, с грубого нарушения на Угальде. Потом за лицо хватали самого Литвинова до того, как он дотронулся до игрока ЦСКА. Если внимательно посмотреть эпизод — в моменте, когда Руслану предъявили якобы толчок, он уворачивался от удара. Это рефлекторное движение, когда в тебя уже летит прямой… Считаю, что давать одинаковое наказание в этой ситуации неправильно», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Материалы по теме
Генич отреагировал на решение КДК дисквалифицировать Рошу и Литвинова
Материалы по теме
«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ
«После ЦСКА — «Спартак» бан Роше прилетит по полной». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android