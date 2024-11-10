Гендиректор «Спартака» заявил, что дисквалификация Литвинова — несправедливое решение

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации полузащитника команды Руслана Литвинова на два матча после драки в дерби с ЦСКА.

«Считаю, что решение абсолютно несправедливое. Такое впечатление, что смотрели только кусок видео из всего эпизода, который начался с грубого нарушения на Барко, с грубого нарушения на Угальде. Потом за лицо хватали самого Литвинова до того, как он дотронулся до игрока ЦСКА. Если внимательно посмотреть эпизод — в моменте, когда Руслану предъявили якобы толчок, он уворачивался от удара. Это рефлекторное движение, когда в тебя уже летит прямой… Считаю, что давать одинаковое наказание в этой ситуации неправильно», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».