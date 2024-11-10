В Саудовской Аравии хотят подписать Винисиуса на замену Неймару — Marca

В чемпионате Саудовской Аравии не оставляют попыток подписать крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в Саудовской Аравии хотят, чтобы 24-летний футболист выступал в местном чемпионате и заменил нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, который за время нахождения в Про-Лиге не смог продемонстрировать свой звёздный статус на поле ввиду своей травматичности. В результате в «Аль-Хиляле» рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта с Неймаром.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что в Саудовской Аравии готовы сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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