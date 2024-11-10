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Тренер «Акрона» ответил на вопрос об игровом времени Дзюбы в матче со «Спартаком»

Тренер «Акрона» ответил на вопрос об игровом времени Дзюбы в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос, готов ли 36-летний нападающий тольяттинской команды Артём Дзюба провести полный матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'    

— Дзюба в стартовом составе. Он уже готов на 90 минут? Или это тот матч, когда любые болячки нивелируются тем, что он играет против «Спартака»?
— Можно и так сказать. Артём — профессионал, он хорошо готовился всё это время. Время в матче покажет, сколько он сможет сыграть сегодня, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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