«Спартак» — «Акрон»: Бонгонда открыл счёт в матче на 28-й минуте

В эти минуты идёт матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий красно-белых Тео Бонгонда.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков за 14 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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