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Гришин: Акинфеев вытащил игру для ЦСКА, а «Крыльям Советов» немного не повезло

Гришин: Акинфеев вытащил игру для ЦСКА, а «Крыльям Советов» немного не повезло
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Бывший футболист Александр Гришин оценил итоги матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА (1:2) в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

«Про такие матчи, как «Крылья» — ЦСКА, можно сказать только одно: главное — победа. Можно похвалить Игоря Акинфеева, он два раза спас в нужный момент. Он вытащил эту игру. При счёте 1:1, если бы пропустили, отыграться было бы тяжело. «Крылья» мне очень понравились, играли хорошо, но немного не повезло», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. ЦСКА заработал 27 очков и располагается на пятой строчке.

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