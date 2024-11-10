Гришин: Акинфеев вытащил игру для ЦСКА, а «Крыльям Советов» немного не повезло

Бывший футболист Александр Гришин оценил итоги матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА (1:2) в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Про такие матчи, как «Крылья» — ЦСКА, можно сказать только одно: главное — победа. Можно похвалить Игоря Акинфеева, он два раза спас в нужный момент. Он вытащил эту игру. При счёте 1:1, если бы пропустили, отыграться было бы тяжело. «Крылья» мне очень понравились, играли хорошо, но немного не повезло», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. ЦСКА заработал 27 очков и располагается на пятой строчке.