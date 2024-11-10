Булыкин: фанаты «Зенита» и «Спартака» говорят, что им больше нравится следить за «Локо»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о фанатах «Локомотива».

«Самое главное, что «Локомотив» начинает всем нравиться. Там играют молодые ребята, которые проявляют себя и раскрывают. Мне даже иногда болельщики «Зенита» и «Спартака» говорят, что им больше нравится следить за «Локомотивом», чем за их командой, где играют одни легионеры. А в стане железнодорожников одни россияне. Если раньше говорили, что такое невозможно, то «Локомотив» показывает, что всё возможно, как можно развиваться нашему футболу. Думаю, это правильное развитие, учитывая наши реалии», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.