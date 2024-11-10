Олег Малышев: «Спартак» не середняк, а топ-клуб

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о негативных комментариях в сторону клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Естественно, реагируем на это негативно. Но отвечать надо не словами, а работой. По своим возможностям — бюджету, инфраструктуре — «Спартак» не середняк, а топ-клуб. По месту в таблице, которое сейчас занимаем, к сожалению, не соответствуем, да. Будем прикладывать все усилия», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Сейчас красно-белые располагаются на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у команды 25 очков по результатам 14 туров. На первом месте находится «Краснодар» с 36 очками в аналогичном количестве туров.