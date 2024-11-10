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Бонгонда забил за «Спартак» в третьем матче РПЛ подряд

Бонгонда забил за «Спартак» в третьем матче РПЛ подряд
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда открыл счёт в матче 15-го тура чемпионата России с «Акроном», проходящем в эти минуты. Таким образом, 28-летний футболист забил за красно-былых в третьем матче РПЛ кряду.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

В минувшем туре Бонгонда поразил ворота московского ЦСКА (0:2). Ранее, в 13-м туре чемпионата России нападающий забил «Пари НН» (0:2).

Всего в нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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