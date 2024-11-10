Чанов: Акинфеев сейчас полкоманды для ЦСКА, с «Крыльями» лишний раз доказал свой класс

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о победе ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в рамках 15-го тура РПЛ.

«ЦСКА сейчас не в лучшем состоянии, если взять общекомандные действия. Много потерь, скорости нет. Очень жалко, потому что буквально три матча назад начало всегда было настолько ярким, казалось, что если ЦСКА сейчас забьёт, то точно победит. С «Крыльями» начало было неважным, соперник доминировал, особенно в первом тайме. Что-то здесь недоделано.

А Игорь Акинфеев лишний раз подтверждает свой класс, это так здорово. Недаром говорится, что вратарь — полкоманды. Сейчас примерно это так и выглядит. Очень за рад за Игоря, его признали лучшим игроком матча. Лишний раз доказал скептикам, что Акинфеев есть Акинфеев», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.