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Николич пожаловался на газон стадиона в Самаре после победы в матче с «Крыльями Советов»

Николич пожаловался на газон стадиона в Самаре после победы в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о минувшем матче 15-го тура чемпионата России, в котором красно-синие победили «Крылья Советов» со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

«Это важные три очка. Была нервная игра. Я сказал перед игрой, что нам эти условия поля, как здесь, на этом прекрасном стадионе, не подходят. Это больше про борьбу. Обе команды старались, для такого поля показывали хороший футбол и игру. Как «Крылья», так и мы могли ещё забивать. Игорь вытащил нас два-три раза. Игра отрезками была равной. Всегда тяжело играть в Самаре. Рад, что забрали три очка. Очень доволен самоотдачей футболистов, по этому вопросов нет. Это первый шаг, чтобы двигаться дальше. От этого и будем строить всё остальное», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Под занавес первого тайма счёт в матче открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев восстановил равновесие. На 84-й минуте защитник Данил Круговой забил победный мяч ЦСКА в матче.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. ЦСКА заработал 27 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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