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Александр Гришин: у ЦСКА хороший состав, все рассчитывали быть хотя бы в тройке

Александр Гришин: у ЦСКА хороший состав, все рассчитывали быть хотя бы в тройке
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Бывший футболист Александр Гришин оценил выступление ЦСКА в прошедших 15 турах РПЛ. Команда набрала 27 очков, одержав восемь побед, три раза сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Подопечные Марко Николича в данный момент занимают пятую строчку турнирной таблицы.

«Думаю, результат в первом круге для ЦСКА получился неудовлетворительным, потому что команда всегда борется за первые места. У ЦСКА хороший состав, все рассчитывали быть хотя бы в тройке. А лучший игрок за этот отрезок — Игорь Акинфеев. Он выручал в некоторых играх. По остальным игрокам ярких впечатлений нет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица РПЛ
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