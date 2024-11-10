Александр Гришин: у ЦСКА хороший состав, все рассчитывали быть хотя бы в тройке

Бывший футболист Александр Гришин оценил выступление ЦСКА в прошедших 15 турах РПЛ. Команда набрала 27 очков, одержав восемь побед, три раза сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Подопечные Марко Николича в данный момент занимают пятую строчку турнирной таблицы.

«Думаю, результат в первом круге для ЦСКА получился неудовлетворительным, потому что команда всегда борется за первые места. У ЦСКА хороший состав, все рассчитывали быть хотя бы в тройке. А лучший игрок за этот отрезок — Игорь Акинфеев. Он выручал в некоторых играх. По остальным игрокам ярких впечатлений нет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.