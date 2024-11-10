Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: именно с приходом Миранчука у «Атланты» всё получилось. Лёха — красавчик!

Нигматуллин: именно с приходом Миранчука у «Атланты» всё получилось. Лёха — красавчик!
Комментарии

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что голевой пас российского полузащитника Алексея Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» (3:2) и выйти в четвертьфинальный раунд плей-офф МЛС.

Отметим, что в первых двух матчах «Атланта» и «Интер» обменялись победами с одинаковым счётом — 2:1.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Рохас – 17'     1:1 Тьяре – 19'     1:2 Тьяре – 21'     2:2 Месси – 65'     2:3 Слиш – 76'    

«Лёха Миранчук — красавчик! Дорогого стоит вывести команду из худших и обыграть лучшую команду. Именно с приходом Миранчука у «Атланты» всё получилось. Так держать!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четвертьфинальном раунде плей-офф МЛС команда Миранчука сразится с «Орландо Сити».

Материалы по теме
Сенсационная развязка битвы Миранчука и Месси! Ассист Алексея помог выбить фаворита! Видео
Видео
Сенсационная развязка битвы Миранчука и Месси! Ассист Алексея помог выбить фаворита! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android