Нигматуллин: именно с приходом Миранчука у «Атланты» всё получилось. Лёха — красавчик!

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что голевой пас российского полузащитника Алексея Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» (3:2) и выйти в четвертьфинальный раунд плей-офф МЛС.

Отметим, что в первых двух матчах «Атланта» и «Интер» обменялись победами с одинаковым счётом — 2:1.

«Лёха Миранчук — красавчик! Дорогого стоит вывести команду из худших и обыграть лучшую команду. Именно с приходом Миранчука у «Атланты» всё получилось. Так держать!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четвертьфинальном раунде плей-офф МЛС команда Миранчука сразится с «Орландо Сити».