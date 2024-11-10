Салах стал первым игроком в АПЛ, отметившимся 10 голевыми передачами в текущем сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком английской Премьер-лиги (АПЛ), кто смог выполнить 10 голевых передач в текущем сезоне.

Всего за 17 матчей, проведённых за английский клуб в этом сезоне, Салах забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

У египтянина 8+6 в 11 играх АПЛ – Салах лидирует по системе «гол+пас» в АПЛ. Кроме того, Мохамед забил один гол и сделал четыре ассиста в четырёх матчах Лиги чемпионов, а также забил один гол в двух играх Кубка лиги.

Всего в активе Салаха 163 гола в АПЛ. Игрок вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, сравнявшись со знаменитым экс-игроком «Ливерпуля» Робби Фаулером.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.