Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах стал первым игроком в АПЛ, отметившимся 10 голевыми передачами в текущем сезоне

Салах стал первым игроком в АПЛ, отметившимся 10 голевыми передачами в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком английской Премьер-лиги (АПЛ), кто смог выполнить 10 голевых передач в текущем сезоне.

Всего за 17 матчей, проведённых за английский клуб в этом сезоне, Салах забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

У египтянина 8+6 в 11 играх АПЛ – Салах лидирует по системе «гол+пас» в АПЛ. Кроме того, Мохамед забил один гол и сделал четыре ассиста в четырёх матчах Лиги чемпионов, а также забил один гол в двух играх Кубка лиги.

Всего в активе Салаха 163 гола в АПЛ. Игрок вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, сравнявшись со знаменитым экс-игроком «Ливерпуля» Робби Фаулером.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Барселона» проявляет интерес к Мохамеду Салаху — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android