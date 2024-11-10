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«Где‑то мы какую‑то ауру сломали». Осинькин — о поражении «Крыльев» в матче с ЦСКА

«Где‑то мы какую‑то ауру сломали». Осинькин — о поражении «Крыльев» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 15-го тура чемпионата России, в котором самарский клуб дома проиграл ЦСКА со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

«Сейчас в наши ворота влетает всё, что можно, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Даже немножечко не заслужили. По такой игре точно.

Когда все вместе, когда есть единение всех: команды, клуба, болельщиков — тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, VAR засчитывает такие наши голы, такие фолы уже свистят… Где‑то мы какую‑то ауру сломали», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. В следующем туре подопечные Осинькина встретятся с «Ахматом». Игра состоится 24 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

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