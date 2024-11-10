Де Дзерби показывал игрокам «Марселя» предложенный ему контракт от «МЮ» — L'Equipe

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби минувшим летом мотивировал футболистов своей команды тем, что с помощью проектора демонстрировал им предложение, которое было направлено ему от «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает EuroFoot со ссылкой на L'Equipe в соцсети Х (ранее Twitter).

«Вот где я мог бы быть, но я поставил страсть выше денег. Я приехал в Марсель за страстью», — говорил при этом итальянский специалист.

Подчёркивается, что в показанном Де Дзерби футболистам контракте также содержалась информация о заработной плате, которую английский клуб предлагал ему.

После 11 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 20 очков и занимает третье место.

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