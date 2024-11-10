Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, по какой причине Вендел пропустит матч с «Ахматом»

Стало известно, по какой причине Вендел пропустит матч с «Ахматом»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Вендел не выйдет на матч с «Ахматом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из-за травмы.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Адамов – 2'    

«Вендел получил мышечное повреждение и поэтому не сможет принять участия в этом матче», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, встреча «Зенита» с «Ахматом» состоится сегодня, 10 ноября, в Грозном на «Ахмат-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Бригаду арбитров возглавит Артём Чистяков.

В данный момент «Зенит» располагается на третьем месте турнирной таблицы с 33 очками. «Ахмат» набрал девять очков и занимает 15-е место.

Материалы по теме
«Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android