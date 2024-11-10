Стало известно, по какой причине Вендел пропустит матч с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Вендел не выйдет на матч с «Ахматом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из-за травмы.

«Вендел получил мышечное повреждение и поэтому не сможет принять участия в этом матче», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, встреча «Зенита» с «Ахматом» состоится сегодня, 10 ноября, в Грозном на «Ахмат-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Бригаду арбитров возглавит Артём Чистяков.

В данный момент «Зенит» располагается на третьем месте турнирной таблицы с 33 очками. «Ахмат» набрал девять очков и занимает 15-е место.