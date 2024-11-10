Нахушев: вряд ли у руководства и тренера ЦСКА есть удовлетворение в результатах команды

Экс-футболист Руслан Нахушев оценил выступление ЦСКА в прошедших 15 турах РПЛ. Команда набрала 27 очков, одержав восемь побед, три раза сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Подопечные Марко Николича в данный момент занимают пятую строчку турнирной таблицы.

«Турнирная таблица отображает место команды в чемпионате. Субъективно сложно сказать, заслуживает ли ЦСКА пятого-шестого места. Всё зависит от тех задач, которые стояли перед клубом. Наверняка стоят только серьёзные цели. Поэтому вряд ли у руководства и тренера есть удовлетворение в результатах команды, потому что потеряли много очков в тех матчах, где должны были побеждать.

Но пришёл новый тренер, и прошло всего полчемпионата. Хочется надеяться, что вторая часть пройдёт более удачнее для ЦСКА после зимних сборов. Есть время, чтобы всё наверстать. У армейцев были позитивные отрезки, где была качественная игра и достаточно хороший результат. А ничьи в последних матчах и поражение в дерби не очень хорошо сказались на команде. В целом ЦСКА мог, должен и хотел быть выше», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.