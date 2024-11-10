В агентстве Линдеса заявили об интересе «Крыльев» к полузащитнику «Ботафаго»

Представители 20-летнего полузащитника молодёжного состава «Ботафого» Кауана Линдеса подтвердили информацию о заинтересованности игроком со стороны «Крыльев Советов».

«Да, «Крылья Советов» заинтересованы в Кауане Линдесе», — сообщили в агентстве игрока корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Сейчас 20-летний Кауан Линдес выступает за молодёжную команду двухкратного чемпиона Бразилии. Зимой 2024 года футболист перешёл в клуб Серии Б «Вилла Нова» на правах аренды и сыграл в двух матчах, не отметившись результативными действиями. Летом того же года полузащитника арендовал бразильский «Ботафого».