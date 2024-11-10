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«Урал» одержал первую победу под руководством Шатова в матче с «Шинником»

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Николай Волошин (Смоленск). «Урал» обыграл «Шинник» со счётом 2:0.

На 22-й минуте защитник «Урала» Мингиян Бевеев открыл счёт. Окончательный результат в игре на 49-й минуте установил полузащитник Андрей Егорычев — 2:0. На 51-й минуте произошло удаление игрока «Шинника» Джонатана Джона.

После 18 сыгранных матчей «Шинник» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков. «Урал» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 30 очков. Возглавляет турнирную таблицу московское «Торпедо», набравшее 36 очков.