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Вячеслав Чанов оценил результаты ЦСКА в первом круге сезона РПЛ

Вячеслав Чанов оценил результаты ЦСКА в первом круге сезона РПЛ
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Бывший футболист московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о результатах армейцев в первом круге сезона-2024/2025 чемпионата России. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 27 очков за 15 матчей.

«Пятое-шестое место — не лучший результат для ЦСКА в первом круге. Все надеялись, что команда будет повыше. Но одно дело, когда приходит новый тренер, приобретаются игроки, есть время для перестроения команды. А здесь всё приходилось делать на скорую руку. Впереди зимняя пауза, может быть, будут ещё приобретения. А самое главное, что будет время для спокойной подготовки», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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