«Спартак» сыграл «на ноль» в трёх матчах РПЛ подряд

Сегодня, 10 ноября, московский «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 4:0 в матче 15-го тура РПЛ. Таким образом, красно-белые сыграли «на ноль» в трёх матчах чемпионата России подряд. Ранее столичный клуб обыграл ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).
На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий красно-белых Тео Бонгонда. На 58-й минуте преимущество «Спартака» укрепил нападающий Манфред Угальде. На 63-й минуте Бонгонда оформил дубль. На 74-й минуте Угальде забил четвёртый гол хозяев в матче, также оформив дубль.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.
- 10 ноября 2024
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