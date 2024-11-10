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«Спартак» сыграл «на ноль» в трёх матчах РПЛ подряд

«Спартак» сыграл «на ноль» в трёх матчах РПЛ подряд
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Сегодня, 10 ноября, московский «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 4:0 в матче 15-го тура РПЛ. Таким образом, красно-белые сыграли «на ноль» в трёх матчах чемпионата России подряд. Ранее столичный клуб обыграл ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий красно-белых Тео Бонгонда. На 58-й минуте преимущество «Спартака» укрепил нападающий Манфред Угальде. На 63-й минуте Бонгонда оформил дубль. На 74-й минуте Угальде забил четвёртый гол хозяев в матче, также оформив дубль.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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