Глава РПЛ Алаев назвал лучших тренеров по итогам первого круга

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал лучших, по его мнению, тренеров чемпионата России по итогам первого круга.

«По тренерам — Семак, Галактионов и Мусаев. Каждого можно выделить, все на одном месте из них. Галактионов проделал большую работу после потери лидеров, раскрыл Батракова. Приятно видеть, когда восемь-девять россиян не просто выходят на поле, а выполняют основную роль. Ну, и помним, как критиковали «Краснодар», но Мусаев не даром получил награду как лучший тренер РПЛ. Ему удалось оставить, что было у Ивича», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.