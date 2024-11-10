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Президент РПЛ Александр Алаев: возвращение Дзюбы получилось отличным

Президент РПЛ Александр Алаев: возвращение Дзюбы получилось отличным
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Артёма Дзюбу я знаю давно. Он отличный футболист и большая личность для нашего чемпионата. Возвращение Дзюбы получилось отличным, о чем говорит руководство «Акрона» и болельщики», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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