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Алаев — о драке в дерби: судья потерял контроль, но получает назначение на следующую игру

Алаев — о драке в дерби: судья потерял контроль, но получает назначение на следующую игру
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о массовой потасовке в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я буду откровенен — мне кажется, судья потерял контроль. Драка была ожидаемой. Решение КДК не читал, хотя к Григорьянцу отношусь с уважением. Была полноценная драка, которую я видел на стадионе. Выглядит странно, что у Роши три матча, у Литвинова — два, а у Бабича и Гуарирапы — ноль. Я очень плохой судья, никогда не буду судить ни один футбольный матч. Но для меня однозначно, что Роше — красная, но не увидел у Литвинова дисквалификацию на два матча. Повторюсь, мне кажется, что судья потерял контроль. Судья, который не справился с матчем, получает назначение на следующий матч», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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