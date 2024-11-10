Алаев — о драке в дерби: судья потерял контроль, но получает назначение на следующую игру

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о массовой потасовке в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Я буду откровенен — мне кажется, судья потерял контроль. Драка была ожидаемой. Решение КДК не читал, хотя к Григорьянцу отношусь с уважением. Была полноценная драка, которую я видел на стадионе. Выглядит странно, что у Роши три матча, у Литвинова — два, а у Бабича и Гуарирапы — ноль. Я очень плохой судья, никогда не буду судить ни один футбольный матч. Но для меня однозначно, что Роше — красная, но не увидел у Литвинова дисквалификацию на два матча. Повторюсь, мне кажется, что судья потерял контроль. Судья, который не справился с матчем, получает назначение на следующий матч», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.