Президент РПЛ Алаев: что делает Батраков в 19 лет! Надеюсь, звезда на многие годы

Президент РПЛ Александр Алаев выделил лучших футболистов чемпионата России, а также высказался об успехах 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Если говорить про футболистов, то Глушенков, Батраков и Кордоба. У них отличный уровень игры. Желаю Максиму быстрее вернуться после травмы. А что делает Батраков в 19 лет! Желаю ему удачи. Надеюсь, у нас появится звезда на многие годы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Действующее трудовое соглашение Алексея Батракова с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.