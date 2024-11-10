Президент РПЛ Алаев заявил, что в декабре планируют провести исполком

Президент РПЛ Александр Алаев высказался по поводу проведения заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Исполком планируем провести в декабре. Мы не торопимся, тем более надо завершить первую часть. Никто не пытается инициировать кадровые изменения. Ещё раз повторюсь, что клубов просили поддержать. Прошло время, а у клубов есть вопросы. Хотелось бы, чтобы был диалог. Вопрос не ко мне, нужны ли кадровые изменения», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, последнее заседание исполкома Российского футбольного союза состоялось 25 октября 2024 года.