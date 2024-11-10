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Наир Тикнизян: «Локомотив» не был бы в тройке, если бы не боролся за чемпионство

Наир Тикнизян: «Локомотив» не был бы в тройке, если бы не боролся за чемпионство
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– «Локомотив» участвует в гонке за золотые медали?
– «Локомотив» не был бы в тройке, если бы не боролся за чемпионство, – приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

Железнодорожники располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе у команды 34 очка за 15 матчей. Подопечные Михаила Галактионова одержали 11 побед, однажды сыграли вничью и три раза проиграли. На первом месте располагается «Краснодар», который заработал 36 очков после 14 матчей. Сегодня, 10 ноября, «быки» сыграют с «Рубином».

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