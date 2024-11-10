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«Ахмат» — «Зенит»: Адамов открыл счёт на второй минуте

«Ахмат» — «Зенит»: Адамов открыл счёт на второй минуте
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В эти минуты проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Артём Чистяков (Азов). Матч начался в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Адамов – 2'     1:1 Мантуан – 9'     1:2 Кассьерра – 21'    

На второй минуте защитник «Ахмата» Арсен Адамов открыл счёт.

После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав девять очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

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