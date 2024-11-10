Алаев — о Безбородове: перед регламентом все равны, но наказание стало неожиданностью

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова из-за комментариев в социальной сети.

«Я не знаю деталей по делу Безбородова. Видел, что была переписка в телеграм-канале. Безбородов — рекордсмен, он работает дольше всех. Будет более правильно, чтобы его руководители комментировали. Это не рядовой случай, когда такое наказание судье. Мне бы хотелось, чтобы кто-то вышел и более детально прокомментировал. Я удивился, когда увидел это наказание. Перед регламентом все равны, но для меня наказание стало неожиданностью, как и решение по Шадыханову. Уверен, что коллеги прокомментируют, почему было принято такое наказание», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.