Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алаев — о Безбородове: перед регламентом все равны, но наказание стало неожиданностью

Алаев — о Безбородове: перед регламентом все равны, но наказание стало неожиданностью
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова из-за комментариев в социальной сети.

«Я не знаю деталей по делу Безбородова. Видел, что была переписка в телеграм-канале. Безбородов — рекордсмен, он работает дольше всех. Будет более правильно, чтобы его руководители комментировали. Это не рядовой случай, когда такое наказание судье. Мне бы хотелось, чтобы кто-то вышел и более детально прокомментировал. Я удивился, когда увидел это наказание. Перед регламентом все равны, но для меня наказание стало неожиданностью, как и решение по Шадыханову. Уверен, что коллеги прокомментируют, почему было принято такое наказание», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Сёмин — о Безбородове: отстранять судей надо за ошибки на поле, а не за слова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android