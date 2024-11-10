Президент РПЛ Алаев: клубы не видят смысла встречаться с судейством

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о взаимоотношениях клубов с судейством.

«Я не буду давать советы и отвечать, переподписал бы контракт с Мажичем. Сейчас пришла ситуация к тому, что клубы не видят смысла встречаться с судейством. Надо сделать логический вывод, что не совсем правильно была выстроена работа», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.