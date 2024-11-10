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«Спартак» объявил об уходе спортивного директора Томаша Амарала

«Спартак» объявил об уходе спортивного директора Томаша Амарала
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Московский «Спартак» на официальном сайте объявил, что Томаш Амарал покинул пост спортивного директора клуба.

«Португалец, который занимал пост спортивного директора с конца 2023 года, покидает наш клуб по соглашению сторон.

ФК «Спартак-Москва» благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 очков после 14 матчей. Сегодня, 10 ноября, «быки» сыграют с казанским «Рубином».

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