Глава РПЛ Алаев рассказал, будет ли баллотироваться на пост президента РФС

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что на данный момент не думает баллотироваться на аналогичный пост в РФС.

«У меня есть ответственность перед людьми, которые выбирали меня на пост президента РПЛ. Мы сейчас выходим на важный этап — скоро переподписание контракта. У меня нет мыслей, чтобы баллотироваться на пост президента РФС. Я чувствую поддержку клубов и ответственность. Дюкова я, конечно, поддержку», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в 2022 году Алаев был единогласно избран на пост президента Российской Премьер-Лиги сроком на пять лет.