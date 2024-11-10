Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев рассказал, будет ли баллотироваться на пост президента РФС

Глава РПЛ Алаев рассказал, будет ли баллотироваться на пост президента РФС
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что на данный момент не думает баллотироваться на аналогичный пост в РФС.

«У меня есть ответственность перед людьми, которые выбирали меня на пост президента РПЛ. Мы сейчас выходим на важный этап — скоро переподписание контракта. У меня нет мыслей, чтобы баллотироваться на пост президента РФС. Я чувствую поддержку клубов и ответственность. Дюкова я, конечно, поддержку», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в 2022 году Алаев был единогласно избран на пост президента Российской Премьер-Лиги сроком на пять лет.

Материалы по теме
Глава РПЛ Алаев: клубы и правление лиги не пытаются повлиять на кадры в судействе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android