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Глава РПЛ Алаев: клубы и правление лиги не пытаются повлиять на кадры в судействе

Глава РПЛ Алаев: клубы и правление лиги не пытаются повлиять на кадры в судействе
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о проблемах с судейством.

— Правление лиги направило свои предложения об улучшении судейства в исполком.
— Не совсем корректный вопрос. Мы ничего пока не направляли. Правление действительно рассматривало вопрос судейства, но надо прояснить. Клубы, правление РПЛ, администрация лиги не пытаются повлиять на кадровые вопросы в судействе РФС. Мы с уважением относимся к коллегам и работе, которую они делают. Никаких ультиматумов, призывов не обсуждается. Но как вы знаете, два месяца назад состоялась встреча с департаментом и главой судейского комитета. На ней обсуждали текущую организацию судейства. Встреча была спонтанной, где не готовились, послушали друг друга и дали поручение: «Коллеги, давайте посмотрим, что происходит сейчас с точки зрения документов и обещаний по судейству». Мы провели этот анализ, получился хороший документ. Его мы начали обсуждать, чтобы понять, какие инициативы лиги реализовать. В процессе обсуждения с членами правления была озвучена инициатива, которую все поддержали, что можно было бы провести вторую встречу, но целесообразнее обсудить это на уровне исполкома.

— Обходя Мажича?
— Что это значит? РПЛ и РФС — два судейства, которые занимаются судейством. Клубы платят сотни миллионов ежегодно за судейство, задали вопросы, но не получили ответа. Решили задать их на другой площадке. Выбрали исполком, я двумя руками за, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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