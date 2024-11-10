Президент РПЛ Алаев высказался о возможном изменении регламента лиги

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу возможных изменений регламента лиги.

«Я много лет говорю, что регламент — живой документ. Сейчас идёт вопрос по дисциплинарному регламенту лиги. Это постоянная работа», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в 2022 году Алаев был единогласно избран на пост президента Российской Премьер-Лиги сроком на пять лет. Ранее он также заявлял, что заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится в декабре этого года, на нём планируется обсуждение корректировок нынешнего штаба организации.