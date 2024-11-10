Дзюба — об игре со «Спартаком»: один из худших матчей «Акрона», ни единого шанса
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Акрон» проиграл со счётом 0:4. В составе «Спартака» по дублю оформили Тео Бонгонда и Манфред Угальде.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28' 2:0 Угальде – 58' 3:0 Бонгонда – 63' 4:0 Угальде – 74'
Удаления: нет / Бакаев – 86'
«У нас вообще ничего не получилось. То, что задумали, от этого отошли, прижались и проиграли без шансов. Сегодня не было ни единого шанса. Мы прекрасно понимали, что в атаке «Спартак» хорош, а в защите есть изъян. Хотели прессинговать, но прижались. Сегодня, наверное, один из худших матчей», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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