Президент РПЛ Алаев: ещё год назад говорил, что ЭСК выгораживает судей

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) выгораживает судей.

«Я ещё год назад говорил, что ЭСК выгораживает судей. Важно со стороны руководителей поддерживать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

По итогам 14-го тура Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитров в нескольких спорных инцидентах. Например, комиссия посчитала верным решение судьи об удалении с поля игрока «Спартака» Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), во время которого команды устроили массовую потасовку.