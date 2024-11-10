Дзюба: после «Спартака» тренер устроил разнос — всё по делу. Хоть раз в створ ударили?
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о реакции главного тренера команды Заура Тедеева на поражение от «Спартака» со счётом 0:4 в матче 15-го тура РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28' 2:0 Угальде – 58' 3:0 Бонгонда – 63' 4:0 Угальде – 74'
Удаления: нет / Бакаев – 86'
«Как тренера меня не воспринимают в «Акроне», но как старшего товарища — да. Я сам первый раз в такой ситуации, когда через раз центр поля переходим. Для меня это шок. Нужно это пройти мне и команде. Она будет от этого взрослее. Тренер сделал жёсткий разнос, всё по делу. Так нельзя играть. У нас хоть один удар в створ был? Вроде нет», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Акрон» занимает девятое место в РПЛ по итогам 15 туров.
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