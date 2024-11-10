Артём Дзюба: если бы сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять голов
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с московским «Спартаком», в котором его команда уступила со счётом 0:4.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28' 2:0 Угальде – 58' 3:0 Бонгонда – 63' 4:0 Угальде – 74'
Удаления: нет / Бакаев – 86'
«Сейчас в голове сидит, что если бы сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять голов. Но если нет ни одного прострела и передачи… Как говорят, что нападающий – зависимый футболист. Если у тебя три передачи в горло, то ты ничего не сделаешь. Но команда выигрывает и проигрывает вместе. Мы просто оборонялись. Чтобы выйти в атаку, нужно бежать метров по 100. Но мы вживаемся, что Волкову негде выйти: «Ребят, дайте подышать». Это ошибка команды, хотя планировали по-другому. Будем работать над этим», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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