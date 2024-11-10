Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба: если бы сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять голов

Артём Дзюба: если бы сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять голов
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с московским «Спартаком», в котором его команда уступила со счётом 0:4.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Сейчас в голове сидит, что если бы сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять голов. Но если нет ни одного прострела и передачи… Как говорят, что нападающий – зависимый футболист. Если у тебя три передачи в горло, то ты ничего не сделаешь. Но команда выигрывает и проигрывает вместе. Мы просто оборонялись. Чтобы выйти в атаку, нужно бежать метров по 100. Но мы вживаемся, что Волкову негде выйти: «Ребят, дайте подышать». Это ошибка команды, хотя планировали по-другому. Будем работать над этим», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Дзюба — об игре со «Спартаком»: один из худших матчей «Акрона», ни единого шанса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android