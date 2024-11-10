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Артём Дзюба: за сборную России играть было честью, а сейчас туда вызываются все!

Артём Дзюба: за сборную России играть было честью, а сейчас туда вызываются все!
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Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о текущем положении дел в сборной России.

«Я удивился новостям про сборную России. Шансов мало, но время покажет. Если какие-то люди говорят, что искусственно нельзя вызывать… Если мы посмотрим, то человек 10 не играют вообще в РПЛ или вызываются по странным сомнениям, а ещё из «Ростова» вызывается человек семь, которые идут ниже «Акрона». Когда говорят, что кто-то достоин, а кто-то – нет. Это очень спорная вкусовщина.

Когда футболист не играет в своей команде или находится в клубе из низа РПЛ, но вызывается, то про какую конкуренцию мы говорим? Я всегда считал, что сборная России то место, где не зависит возраст и всё остальное. Только зависит, кто лучше. За сборную играть было честью, а сейчас туда вызываются все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра! Это расстраивает!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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