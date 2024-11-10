Артём Дзюба объяснил, почему ушёл в раздевалку после замены в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Акрона» Артёма Дзюба рассказал о причинах своей реакции на замену в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4). Дзюба ушёл в раздевалку, когда его заменили.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28' 2:0 Угальде – 58' 3:0 Бонгонда – 63' 4:0 Угальде – 74'
Удаления: нет / Бакаев – 86'
«После замены ушёл в раздевалку, чтобы никто не видел мои эмоции. Но это была плановая замена. Потом по телевизору пару моментов у нас, расстроился, что тут как раз мог бы пригодиться. «Спартак» чуть булочки расслабил», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 очков за 15 матчей. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.
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