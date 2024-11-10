Игрок «Спартака» Бонгонда рассказал, как реагировал на серию без забитых мячей

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:0) рассказал, как реагировал на серию без забитых мячей.

«Было сложно, не очень приятно. Но мне кажется, я играл хорошо, хоть и не забивал голы. У меня большой опыт, знаю, что всякое бывает. Стараюсь всё воспринимать спокойно и работать», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.