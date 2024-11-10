Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Бонгонда рассказал, как реагировал на серию без забитых мячей

Игрок «Спартака» Бонгонда рассказал, как реагировал на серию без забитых мячей
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:0) рассказал, как реагировал на серию без забитых мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Было сложно, не очень приятно. Но мне кажется, я играл хорошо, хоть и не забивал голы. У меня большой опыт, знаю, что всякое бывает. Стараюсь всё воспринимать спокойно и работать», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

Материалы по теме
Артём Дзюба объяснил, почему ушёл в раздевалку после замены в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android