Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможном чемпионстве клуба в Российской Премьер-Лиге. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

— Команда сейчас на пике?

— Я не знаю, потому что в футболе в конце концов всё зависит от счёта. Но всё может очень быстро поменяться. В «Спартаке» и в футболе бывает всякое. Но главное — быть спокойным и продолжать работать.

— Возможно бороться за чемпионство?

— Не знаю, уже отвечал на этот вопрос. Всё будет зависеть от нас и сколько очков мы заработаем. Надо продолжать набирать очки, — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.