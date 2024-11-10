Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Спартака»

Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Спартака»
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможном чемпионстве клуба в Российской Премьер-Лиге. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

— Команда сейчас на пике?
— Я не знаю, потому что в футболе в конце концов всё зависит от счёта. Но всё может очень быстро поменяться. В «Спартаке» и в футболе бывает всякое. Но главное — быть спокойным и продолжать работать.

— Возможно бороться за чемпионство?
— Не знаю, уже отвечал на этот вопрос. Всё будет зависеть от нас и сколько очков мы заработаем. Надо продолжать набирать очки, — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
«Спартак» выдал лучший матч в сезоне! Бонгонда и Угальде устроили топ-перформанс. Видео
«Спартак» выдал лучший матч в сезоне! Бонгонда и Угальде устроили топ-перформанс. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android