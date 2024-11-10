Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба: у меня побольше шансов побить рекорд, чем у Овечкина

Артём Дзюба: у меня побольше шансов побить рекорд, чем у Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футболист Артём Дзюба высказался о погоне хоккеиста Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге, сравнив со стремлением обойти Александра Кержакова в чемпионате России.

«У меня побольше шансов побить рекорд, чем у Овечкина. У него матчи практически каждый день. Желаю Саше как можно быстрее побить рекорд. Не до конца верил и никто не верил, что он побьёт рекорд в этом сезоне, но он идёт очень мощно. Весь мир этого ждёт», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сейчас 39-летнему российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» осталось забить 32 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил 10 шайб в 14 матчах.

Материалы по теме
При сохранении текущего темпа голов Овечкин побьёт рекорд Гретцки в конце февраля
Материалы по теме
«Недооценивать его — значит навлекать на себя позор». Америка вновь в восторге от Овечкина
«Недооценивать его — значит навлекать на себя позор». Америка вновь в восторге от Овечкина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android