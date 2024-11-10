Артём Дзюба: у меня побольше шансов побить рекорд, чем у Овечкина

Российский футболист Артём Дзюба высказался о погоне хоккеиста Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге, сравнив со стремлением обойти Александра Кержакова в чемпионате России.

«У меня побольше шансов побить рекорд, чем у Овечкина. У него матчи практически каждый день. Желаю Саше как можно быстрее побить рекорд. Не до конца верил и никто не верил, что он побьёт рекорд в этом сезоне, но он идёт очень мощно. Весь мир этого ждёт», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сейчас 39-летнему российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» осталось забить 32 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил 10 шайб в 14 матчах.